إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين

بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ظهر اليوم.

وأوضح حساب المركز الوطني العمليات 911 أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

طريق الهدا الطائف عقبة الهدا ضباب أمطار

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08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 10:18 PM

بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين

سعود الدعجاني

الطائف

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أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ظهر اليوم.

وأوضح حساب المركز الوطني العمليات 911 أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

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طريق الهدا الطائف عقبة الهدا ضباب أمطار

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