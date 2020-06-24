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أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها

"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".