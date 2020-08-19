"السليمان": منصة "مدرستي" إنجاز لا مثيل له سوى في دولة واحدة بالعالم

طالب "الاتصالات" والشركات بدعم الدراسة عن بعد بالمملكة

مع استئناف الدراسة عن بعد للتعليم في المملكة يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن منصة "مدرستي" الإلكترونية التي ستكون المدرسة الافتراضية لجميع الطلاب، إنجاز باهر ومشروع تعليمي لا يوجد له مثيل سوى في دولة واحدة تعد من أعلى الدول في معايير وبرامج التعليم، مطالباً قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات بدعم هذا المشروع المهم.

أجهزة الدولة في مواجهة كورونا

وفي مقاله "مدرستي الافتراضية!" بصحيفة "عكاظ"، قال "السليمان": "دفعت أزمة جائحة كورونا العديد من أجهزة الدولة للعمل بأقصى طاقاتها، خاصة تلك التي تقف على الخطوط الأمامية في مواجهة تحديات الجائحة وآثارها، منها قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتجارة، وجميعها أبلت وما زالت تبلي بلاء حسنا!".

منصة "مدرستي" الإلكترونية

ويرصد "السليمان" جهود وزارة التعليم قائلاً: "أول أمس حضرتُ في وزارة التعليم عرضاً لاستعداد الوزارة لبدء العام الدراسي، كان العنصر الأهم فيه منصة مدرستي الإلكترونية التي ستكون المدرسة الافتراضية لجميع طلاب وطالبات المدارس السعودية طيلة فترة تعليق الدراسة والنافذة التي يطل منها أولياء الأمور على تحصيل أبنائهم، وقد تحدث الوزير حمد آل الشيخ عن الجهود المبذولة لتدشين هذه المنصة، فأشار إلى أنها نتاج عمل متواصل بني على ما أنجزه الوزراء السابقون وأبناء الوزارة من المختصين!".

لا مثيل له سوى في دولة واحدة

ويعلق "السليمان" قائلاً: "في الحقيقة منصة مدرستي إنجاز باهر وهو مشروع لا يوجد له مثيل سوى في كوريا الجنوبية التي تعد من أعلى الدول في معايير وبرامج التعليم، والهدف هو بناء الجسور مع المستقبل وتحدياته التعليمية، فجاءت هذه الأزمة بمثابة الاختبار المبكر والمحفز لتسريع عملية تأسيس وتطوير البنية الأساسية للتعليم عن بعد الذي سيستفاد منه حتى بعد انتهاء الجائحة!".

نجاح فاق التوقعات

ويؤكد "السليمان" أن نجاح منصة "مدرستي" فاق التوقعات، ويقول: "قد كتبت مطلع الأسبوع أن الوزارة استفادت من خبرة الفصل الدراسي الماضي للتخطيط لفصل دراسي أكثر جودة وكفاءة، لكن منصة مدرستي وخطط العمل الموضوعة لتحسين كفاءة الأداء وجودة التعليم عن بعد فاقت توقعاتي، وتستحق الإشادة، فالظرف الاستثنائي الذي فرض التعليم عن بعد شكل الحافز لتحقيق النجاح وتحدي الذات!".

دعم قطاع الاتصالات والشركات

ويطالب "السليمان" قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات بدعم هذا المشروع المهم، ويقول: "بقي أن أشير إلى أن نجاح التعليم عن بعد مرتبط بدعم جهات أخرى، أولها قطاع الاتصالات الذي يجب أن يوفر الطاقة الاستيعابية للاستخدام المكثف من حيث كمية البيانات وعدد المستخدمين، وثانيها شركات الاتصالات التي ننتظر أن تسهم وطنياً واجتماعياً بتوفير الاستخدام المجاني لمستخدمي المنصة، وقد فعلت ذلك خلال الفصل الدراسي الماضي، وكذلك الشركات الكبرى المتخصصة في توفير الكمبيوترات والألواح الذكية بأسعار مخفضة للطلاب، ومبادرات المحسنين لمنحها مجانا لغير القادرين على شرائها، وأخيراً شراكة أولياء الأمور الطلبة في تحقيق التركيز والتفاعل والالتزام!".