"كيا" تكشف عن أولى سيارات الدفع الرباعي "SUV" الصغيرة

تُطرح للبيع في صيف 2019م بجميع أنحاء العالم

عبد الملك سرور – سبق: كشفت شركة كيا موتورز اليوم الثلاثاء عن أول صورة لسيارات الدفع الرباعي "SUV" الصغيرة الجديدة، التي من المقرر الكشف عنها بالكامل خلال الصيف.

وتمتلك السيارة الجديدة مساحة وقدرات سيارة الدفع الرباعي التقليدية في حزمة مدمجة.

وتعتمد السيارة الجديدة على التصميم العصري والجذاب المستوحى من سيارة كيا "إس بي سيجنيتشر" النموذجية 2019. وسوف تتفوق سيارات الدفع الرباعي " SUV " متعددة الاستخدام الجديدة على منافسيها بتحقيقها متطلبات وتفضيلات واحتياجات هذا الجيل؛ إذ تم مزج كل من سمات التصميم القوية لسيارات الدفع الرباعي " SUV" التقليدية مع تفاصيل التصميم الخارجي المتطورة والحديثة والمدهشة، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على "الصدام الأمامي"، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، بينما الكتف القوي للسيارة منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، إضافة إلى "المصد الخلفي" المزود بعادم صوت معدني جميل، بما أضفى على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جوًّا يتميز بالسمات الرياضية.

وتضفي سيارات الدفع الرباعي المدمجة الجديدة إحساسًا بالفخامة على التصميم الخارجي من خلال مصابيح LED الأمامية التي تمتد عبر شبكة "الراديتير"، كما تتميز المصابيح بأشكال ضوئية ثلاثية الأبعاد، تشبه الماس بتقنية عالية للغاية في الجزء الخلفي منها. وقد تم تكرار التصميم نفسه أيضًا في مصابيح LED الخلفية.

وبهذه المناسبة قال "بيونج تشول جو"، رئيس قسم التصميم في شركة كيا موتورز: "لقد قمنا بتصميم سيارة متميزة بشكل واضح في كل مكان، سواء في المدينة أو الريف. كما تم تعزيز التصميم القوي والرياضي بمجموعة واسعة من السمات والمزايا والتقنيات التي تناسب عالميًّا المشترين الشباب في جميع الأسواق حول العالم. وباختصار، فإن سيارات الدفع الرباعي (إس يو في) الصغيرة الجديدة لدينا فريدة من نوعها، ومميزة، وليس لها مثيل في فئتها ".

وبإعلان شركة كيا موتورز سيارة دفع رباعي "إس يو في" صغيرة عالمية جديدة ضمن تشكيلة منتجاتها تكون قد وسَّعت من تشكيلة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدام الخاصة بها لتلبية احتياجات العملاء في كل منطقة.

ومن المقرر أن يتم طرح هذا الموديل الجديد على مستوى العالم من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة للبيع في كوريا خلال النصف الثاني من عام 2019، ثم في بقية أنحاء العالم بعد فترة وجيزة.