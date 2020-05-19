خادم ‏الحرمين يعزي أسرة النمي في فقيدتهم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، برقية عزاء ومواساة لأسرة النمي في وفاة هيلة بنت عبدالعزيز النمي، رحمها الله.

وقال خادم الحرمين في برقية بعث بها إلى زوج الفقيدة صالح بن عبدالرحمن النمي وأبنائها :"تلقينا نبأ وفاة حرمكم هيلة- رحمها الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب".

وقد عبّرت أسرة النمي كافة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين على تعزيته ومواساته والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف هذا المصاب الجلل.. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين ويجزل له الأجر والمثوبة .



والفقيدة والدة الدكتور محمد بن صالح النمي وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية والتعليمية، وقد تمت الصلاة على الفقيدة في جامع البابطين بالرياض.