خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 1212 إصابة جديدة و39 وفاة

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1253868 إصابة؛ منها 44828 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27986 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1181054 حالة.