حساب "النصر" على تويتر يرد على تغريدة "غوميز" محترف "الهلال"

رد الحساب الرسمي لنادي النصر، الحساب الناطق باللغة الإنجليزية على تغريدة سابقة لمحترف الهلال بافيتمبي غوميز .

وكان غوميز قد غرّد في وقت سابق قائلاً:" تذكروا أن الأسد لا يموت .. خسرنا معركة ولم نخسر الحرب .. في انتظاركم في الكأس" موجهًا حديثه لنادي النصر.

ورد حساب النصر على التغريدة قائلاً : "حظ أفضل الموسم المقبل" في إشارة إلى ابتعاد فريقهم عن المنافسة.



ونجح النصر اليوم في إلحاق الهزيمة بالهلال بهدف دون رد ليبعد الزعيم قليلاً عن المنافسة مع الشباب على صدارة جدول ترتيب المسابقة.