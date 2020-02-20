قمة ملتهبة تجمع الأخضر السعودي ونظيره المصري

في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم غدًا الجمعة ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

ويلاقي "الأخضر" نظيره المنتخب المصري في تمام الـ 2:45 مساء، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، اختتم الأخضر مساء اليوم الخميس تحضيراته لمواجهة مصر بحصة تدريبية تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

يُذكر أن الأخضر السعودي افتتح الثلاثاء الماضي مبارياته ضمن كأس العرب بمواجهة فلسطين في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-0 لصالح "الأخضر"، على أن يستضيف منتخب الجزائر يوم الاثنين المقبل في ختام دور المجموعات من البطولة.