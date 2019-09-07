انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز في رحاب الحرم

تستمر مدة 3 أيام .. وتُعقد فعالياتها خلال فترتيْن صباحية ومسائية

بدأت اليوم، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41 بالمسجد الحرام بمكة المكرّمة، بعد اختتام التصفيات الأولية لجميع المشاركين في مقر سكنهم ببرج الساعة، التي انتقل منها المتأهلون من حفظة كتاب الله تعالى إلى المرحلة النهائية.

وافتتح التصفيات رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد بن أحمد برهجي؛ بكلمة تحدث فيها عن عظمة هذا الكتاب القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، وأن الله -عزّ وجلّ- قد تكفل بحفظ كتابه إلى يوم الدين، مستشهداً بقوله تعالى { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.

واستعرض طريقة ونظام المسابقة وكيفية احتساب درجاتها، وتحويل منصة التحكيم لأول مرة هذا العام من النظام الورقي إلى الإلكتروني.

ورفع الشكر لله -عزّ وجلّ- ثم لراعي هذه المسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يقدمانه من دعم ورعاية لكتاب الله وحفظته في مشارق الأرض ومغاربها.

كما أعرب عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على جهوده المبذولة ومتابعته الدؤوبة لكل أعمال المسابقة، والتسهيلات المقدمة لجميع المشاركين من أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين.

وقدّم شكره للجهات المتعاونة لإنجاح المسابقة، وكذلك الجهات الإعلامية التي شاركت في نقل وإبراز هذه المسابقة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن التصفيات النهائية تستمر ثلاثة أيام، وتُعقد خلال فترتين صباحية ومسائية، وتتولى لجنة تحكيم دولية مختارة من نخبة من أساتذة القراءات وعلوم القرآن من مختلف دول العالم الاستماع إلى المتسابقين وتقييمهم، وتتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة بتنظيم المسابقة، والقيام بواجبها تجاه أهل القرآن الكريم، والعمل على تحقيق الأهداف السامية التي تحفظ شباب الأمة وتحمي عقولهم وتعزز قيم الخير في نفوسهم، وفق توجيهات ولاة الأمر.