تقرير خليجي: السعودية الثانية عالمياً في الإنفاق على السياحة الحلال

الإمارات الأولى والكويت الثالثة

أصدرت غرفة تجارة دبي دراسة متخصصة في السياحة الحلال أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في الإنفاق على السياحة الحلال بحجم إنفاق بلغ نحو 17.6 مليار دولار خلال العام 2017.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن غرفة دبي أن السعودية والكويت و الإمارات يتصدرون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توفر أكثر بيئات العمل تنافسية للاستثمار في أنشطة السفر والسياحة، وجاهزية التكنولوجيا المتقدمة وتقديم أفضل البنى التحتية للنقل الجوي في العالم.

وبينت الدراسة أنه بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي صدارة قائمة مصادر السياح المسلمين وذلك بناء على الإنفاق في الخارج حيث جاءت السعودية والكويت في المركزين الثاني والثالث في القائمة في حين استمرت منطقة جنوب شرق آسيا بفضل توسع الطبقة الوسطى في الدول المكتظة بالسكان مثل أندونيسيا وماليزيا في صدارة القائمة من حيث عدد المسافرين المسلمين.

وبينت الدراسة أن نشاط مدونات السياحة الحلال في الخليج شهدت نمواً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية إلا أن هناك حاجة لمزيد من التركيز على شريحة سفر المسلمين ومثل هذا التطور يتطلب مبادرة ودعم ورعاية شركات الضيافة وخاصة أن هذه القناة تتميز بقلة التكلفة وكثافة التأثير مقارنة بقنوات الإعلان التقليدية

وأشارت الدراسة إلى أنه من حيث مراعاة رغبات المسافرين المسلمين فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد ماليزيا وتقاسمتها مع أندونيسيا وذلك حسب مؤشر السفر الحلال العالمي

كما توقعت الدراسة أن يحقق عدد المسافرين المسلمين نمواً من 131 مليون مسافر في الوقت الحالي أو ما يشكل 10% من إجمالي السياح العالميين، إلى حوالي 156 مليون مسافر في أنحاء العالم بحلول عام 2020، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي متوقع أن يبلغ 6%

كما بينت الدراسة أنه خلال العام 2017 بلغ متوسط إنفاق الفرد من المسافرين المسلمين حوالي 1,374 دولاراً ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 1,410 دولار بحلول العام 2020 وذلك بفضل زيادة الدخل في اقتصاديات الأسواق الصاعدة حيث تقيم غالبية المسافرين المسلمين.

كما توقعت الدراسة أن يقوم المسافرون المسلمون في أربع دول آسيوية بزيادة إنفاقهم في الخارج بمعدلات مرتفعة، حيث من المتوقع أن يشهد إنفاق المسافرين في أندونيسيا زيادة سنوية قدرها 12.3% خلال العقد المقبل، تليها ماليزيا بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 9.3%، ثم الهند (التي يشكل المسلمون فيها نسبة 13% من سكانها) في المرتبة الثالثة بمعدل 8.9%، وتأتي سنغافورة في المرتبة الرابعة بمعدل 7.4%.