النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 03:01 PM

النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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