السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 1924 حالة

سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.

وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.