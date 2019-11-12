"الفيصل": قرار تنظيم الهيئة العامة للرياضة نقطة تحول في نظام إدارة العمل

رفع شكره إلى القيادة الرشيدة.. وقال: "بدعمهم سنحلق عاليًا"

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال بهذه المناسبة: "هذا القرار المهم يمثل نقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة العامة للرياضة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع ‫رؤية المملكة 2030".

وأضاف: القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات ‫الرياضية العالمية في الفترة الماضية، وسط متابعة واهتمام كبيرين محليًّا ودوليًّا.

‫وختم حديثه بالقول: "سنواصل العمل وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية".