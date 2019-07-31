أمير عسير يدشن 4 منصات وخدمات إلكترونية نوعية

خلال رعايته لـ"مؤتمر عسير الصحي"

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال آل سعود –حفظه الله-، خلال رعايته حفل مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يختتم فعالياته مساء أمس الاثنين، عددًا من المنصات والخدمات الإلكترونية المميزة بصحة منطقة عسير.

وتتمثل تلك المنصات والخدمات في أربع مبادرات نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، شملت تطبيق تقنية الواقع الافتراضي "نظارة الواقع الافتراضي" في جميع المراكز الصحية بمنطقة عسير، كأول منطقة تطبقها بنسبة 100 % على مستوى المملكة بهدف تخفيف مستوى الخوف لدى الأطفال، وتحسين تجربة المستفيد حيث يظهر للطفل فيلم تفاعلي يحاكي واقعًا افتراضيًا لمدى أثر التحصينات وغرس شعور البطولة من أجل إتمام أخذ الجرعة الوقائية.

كذلك دشن "موقع التثقيف الدوائي الإلكتروني"، والذي يحتوي على عددٍ من الرسائل التثقيفية، بهدف رفع مستوى السلامة الدوائية، والوعي بالاستخدام الأمثل للدواء، ويتميز محتوى الموقع بأنه يحظى بإضافة وبتحديث مستمر للمعلومات من قِبل نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين من الأطباء والصيادلة، إضافة إلى إشراف ومتابعة من إدارة الخدمات الطبية المساعدة، ممثلة في إدارة الرعاية الصيدلية.

ومن أبرز المبادرات التي تم تدشينها "خدمة توصيل الأدوية للمنازل"، وتعد خدمة نوعية، قدمها نخبة من منسوبي صحة عسير بمركز القحمة، وذلك من خلال إيصال الأدوية للمنازل لمن لا يستطيعون استلامها من المستشفى، إما لبعد المسافة أو الظروف الصحية والمعيشية.

وبعد إجراء المسوحات والدراسات الميدانية تعتزم صحة المنطقة تطبيق تلك المبادرة على مستوى المنطقة مستقبلاً، وذلك من خلال تنسيق شراكة مع إدارة الرعاية الصيدلية ومع إدارة الرعاية المنزلية لتوفير الدواء لمن لا يستطيعون الحضور للمستشفى أو المراكز الصحية.

كما دشن الأمير منصة "وينك"، وتهدف إلى خدمة منسوبي وزارة الصحة من منطقة عسير، وتتوفر بها جميع الخدمات التفاعلية التي تمكن الموظف من معرفة جميع الإجراءات والأدلة، والتي تتميز بتوفير واجهة تعريفية خاصة عن منطقة عسير تضم الأماكن الخدمية والسياحية، إضافة إلى صفحة خاصة بالمتميزين على مستوى جميع الإدارات، والمستشفيات، والقطاعات الصحية، كما تحتوي على صفحة خاصة بالعروض المقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الصحة داخل المنطقة.

من جهة أخرى، وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره لأمير المنطقة على تدشينه لهذه المبادرات، وتشريفه ورعايته للنسخة الثالثة من المؤتمر، مؤكدًا أهمية المؤتمر العلمية والاقتصادية للمنطقة.