مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في الجوف

خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا في تعز

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية

شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جميع من كانوا على متن العربات الأربع قتلوا.

في سياق متصل، خاض الجيش الوطني اليمني اليوم معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.