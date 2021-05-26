"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.