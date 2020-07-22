"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها

أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة جدة بنسبة 54%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة أخيراً، بإضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19.