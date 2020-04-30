"بناء" تطلق "تحدي الخير" لمساعدة 2598 مستفيدًا من الأيتام والأرامل بالشرقية

تنافست الشركات والمؤسسات في التبرعات لتغطية تكاليف 10 مشاريع

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية منافسة تحدي الخير بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بمناسبة شهر رمضان المبارك، تهدف إلى رسم البسمة على وجوه المستفيدين منها؛ إذ قررت الجمعية بث روح التنافس في الخير بين الشركات من خلال حملة "تحدي الخير" التي أطلقتها الجمعية ضمن حملة "ادخر لآخرتك".

وفي التفاصيل، تتبلور الفكرة حول تبرع الشركة أو المؤسسة أو رجل الأعمال بعشرة آلاف ريال، ويُعلَن التبرُّع في وسائل التواصل الاجتماعي، مع دعوة 10 شركات أو مؤسسات مماثلة في الوقت نفسه للتبرع بالمبلغ نفسه من منطلق قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}، وتجسيدًا لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الدال على الخير كفاعله".

وفي هذا الصدد أوضح عبد الله بن راشد الخالدي، عضو مجلس الشورى المدير العام للجمعية، أن الحملة تستهدف تغطية تكاليف عشرة مشاريع، يستفيد منها 2598 من الأيتام والأرامل؛ لتواصل الجمعية تقديم خدمات عاجلة للأيتام وأمهاتهم، منها: سلة رمضان، صدقة جارية، كسوة العيد، ذبيحة رمضان، كفالة أرملة، رعاية صحية، إيجارات، مِنح تعليمية، تأثيث منازل الأيتام والمواصلات.

يُذكر أن الجمعية واصلت مؤخرًا تقديم خدماتها للمستفيدين من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها، خاصة مع توجهات وحرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، بوصفها مساعدات تقدمها الجمعية في شهر رمضان المبارك، بلغت قرابة 3 ملايين ريال.

وأودعت الجمعية مبالغ شهرية لـ 2598 مستفيدًا من الأيتام بمبلغ 1039200 (مليون وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتي ريال)، وإيداع مبلغ 779400 (سبعمائة وسبعة وتسعين ألفًا وأربعمائة ريال) عبر تطبيق نعناع الإلكتروني ضمن السلة الرمضانية التي أطلقتها الجمعية هذا العام بواقع 300 ريال لكل مستفيد. كما تم تأمين لحوم رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت ٣١٠٥٠٠ بإجمالي ٢٣٠ ذبيحة، استفادت منها ٤٦٠ أسرة.

وتضمنت مساعدات "السلة الوقائية" مبلغ 217000 (مائتين وسبعة عشر ألف ريال) بواقع 300 ريال لكل أسرة.

كما تم توفير أجهزة حاسب آلي لأكثر من 380 طالبًا وطالبة لاستكمال تعليمهم عن بُعد، وذلك بمبالغ تجاوزت 380 (ثلاثمائة وثمانين ألف ريال).

وأطلقت الجمعية مبادرة "أبشروا بالعوض". وبلغت إجمالي المساعدات الخاصة بالحملة 50 ألف ريال، والفئة المستهدفة هي الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة من فترة المنع والحجر المنزلي.

وبهذه المناسبة وُجِّهت الدعوة للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذه الحملة، والمساهمة فيها، وفي نشرها؛ لنسهم جميعًا في رعاية وكفالة الأيتام، مثمنين للجميع دعمهم ومساندتهم.