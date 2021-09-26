"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.