بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

205

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 10:35 PM

بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان

محمد حضاض

جدة

17 33,533

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018