بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود