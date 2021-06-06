"المعشي" رئيسًا لمركز "حدا" بـ"رنية"

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين أحمد عبده علي المعشي رئيسًا لمركز حدا بمحافظة رنية.



وعبّر "المعشي" بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه لأمير مكة المكرمة على هذه الثقة الكريمة التي يتشرف بها لخدمة دينه ووطنه.