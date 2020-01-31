طيران التحالف يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة والجوف

استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها للمواجهة مع الجيش الوطني

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف.

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

‎

‎وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت أمس الخميس بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

‎وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال في التبة.