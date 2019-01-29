"الشؤون البلدية والقروية" تعلن كف يد 126 موظفاً متهمين بقضايا فساد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات؛ حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة؛ منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

وستتخذ الوزارة كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.