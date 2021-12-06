قبل لقاء الفيحاء "دوريًا" .. "البليهي" يدعم أوراق الهلال

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم الجماعية ، أمس الأحد، عودة مدافع الفريق علي البليهي، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي.

ميدانيًا ، واصل الأزرق تحضيراته لمواجهة نظيره الفيحاء، الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى عناصر الفريق مرانًا اعتياديًا، سعى من خلاله مدرب الفريق البرتغالي جارديم، إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن يفرض مناورة على جزءٍ من مساحة الملعب.