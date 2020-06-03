معهد الإدارة يوقع مذكرة تعاون مع "سدايا" السعودية في التدريب والبحوث والاستشارات

في إعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي

وقع معهد الإدارة العامة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات التطبيقية والاستشارات وتطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.



وقعت المذكرة اليوم بمقر الهيئة بحضور الدكتور مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة، والدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وقد مثّل معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، ومثل "سدايا" الأستاذ صالح بن محمد العثيم نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



وتنظم المذكرة تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإدارية، إضافة إلى التعاون في إجراء الدراسات التطبيقية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء الاستشارات الإدارية المتعلقة بإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، ومراجعة وتحديث اللوائح الإدارية والمالية وتطوير إجراءات العمل.



ويشمل التعاون إعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات التقنية المقدمة للجهات الحكومية.



وتأتي مذكرة التعاون نتيجة تلاقي إرادة الطرفين على دعم كفاءة التطوير والتدريب والدراسات التطبيقية، من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.



ويضطلع معهد الإدارة العامة بمسؤولية رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًّا وعمليًّا من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وإعدادية، وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى الإسهام والتنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والأجهزة الحكومية. إضافة إلى ذلك يهدف المعهد من خلال نشاط الدراسات التطبيقية، إلى تشخيص وفهم واستشراف القضايا والمشكلات الإدارية بمفهومها الشامل في المملكة العربية السعودية بطرق علمية أكثر دقة للوصول إلى حلول وتوصيات عملية قابلة للتطبيق.



في حين تعمل "سدايا" على إعداد الخطة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 وإطلاق قدراتها، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال الجهات الاستراتيجية التابعة لها: مركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.