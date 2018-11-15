حادث على كوبري ميناء جدة يتطور لمحاولة اعتداء قائد مركبة على رجل مرور ثم القفز

نزع ملابسه وقفز من أعلى الكوبري ليتعرض إلى إصابات وحالة إغماء

تطور حادث مروري وقع صباح اليوم بين مركبتين على كوبري الميناء بمحافظة جدة، إلى محاولة اعتداء أحد أطراف الحادث على رجل المرور، وقام بعد ذلك بنزع ملابسه والقفز من أعلى الكوبري، وتعرض إلى إصابات وحالة إغماء، وباشرت فرق الهلال الأحمر إسعافه ونقله إلى أقرب مستشفى.

تفصيلاً؛ وقع صباح اليوم حادث مروري على كوبري الميناء بين مركبتين الأولى كامري والثانية هايلكس حيث قام قائد المركبة الأولى بالترجل من مركبته وحاول الاعتداء على رجل المرور، وبعد ذلك حاول احتواء الموقف، إذ أقدم على نزع ملابسه والقفز من فوق الكوبري ما أدى إلى إصابته، وتعرضه لحالة إغماء وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالعزيز.