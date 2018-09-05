لماذا يهدد "تويتر" بحظر حساب ترامب؟.. التفاصيل هنا

موقع التدوينات أكد أن الرئيس الأمريكي غير مستثنى

هدد موقع "تويتر" للتدوينات المصغرة، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر حسابه من على منصته، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مستخدم مستثنى من التهديد بحظره إذا خرق القواعد التي تحكم السلوك المسيء، ولا حتى الرئيس الأمريكي.

ونسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، إلى رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسية في "تويتر" فيجايا غاددي، قولها: "إن هذا الأمر (الحظر) ليس استثناءً، وهو شامل للرئيس ترامب أو لأي شخص آخر".

ويمتلك الحساب الشخصي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 54.2 مليون متابع، ويستخدمه- وفقًا لـ"البوابة"- بشكل متكرر للنيل من أعدائه المفترضين، وفي بعض الأحيان يرفع من حدة تصريحاته مثلما حصل عندما غرد العام الماضي وهدد قادة كوريا الشمالية.

وتتعارض تلك النوعية من التهديدات المباشرة مع شروط الخدمة، ويرى النقاد أن التغريدات تنتهك شروط خدمة "تويتر"، وينبغي اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، وعلى سبيل المثال، فقد استخدم ترامب المنصة خلال الشهر الماضي للحديث حول موظفة سابقة في البيت الأبيض مع وصفها بأنها "حمقاء وكلبة"، كما استخدم حسابه بشكل متكرر لتهديد العديد من الزعماء الأجانب.