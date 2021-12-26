"الفيفي" يحصل على الدكتوراه من جامعة "أم القرى"

حصل الباحث عبدالعزيز بن علي حسن الفيفي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة "97"، في قسم الثقافة الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وكان عنوان الرسالة: "البرامج والمخرجات البحثية للدراسات الإسلامية المعاصرة في الجامعات البريطانية" (دراسة تحليلية).

"سبق" تبارك للدكتور "عبدالعزيز" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.