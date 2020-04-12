657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594

بينهم 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 عاماً

ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.