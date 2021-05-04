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وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة نوه بها عدد من الطلاب

بالفيديو.. نجاح إجراء الاختبارات النهائية بكلية التطبيقات ببيش

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انتهت الاختبارات النهائية في كلية التطبيقات الصناعية (CAIT) في بيش وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة وأشاد بها عدد من الطلاب.



وتعد كلية التطبيقات الصناعية التطبيقية (CAIT) إحدى كليات جامعة جازان (JU)، ولديها رؤية مميزة ورسالة متميزة، والتي تتوافق مع رسالة ورؤية جامعة جازان وهي إقامة شراكات مع الشركات الصناعية التي تقع في مدينة جاران للصناعات الأساسية والتحويلية ذات الاهتمامات الصناعية المشتركة.



ورصد مقطع فيديو نجاح إجراء الاختبارات النهائية في الكلية ورصد من خلالها آراء الطلاب هناك.