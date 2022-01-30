باقٍ 10 أيام.. مهلة سداد "إحكام" تدنو من نهايتها ومطالبات بالتمديد

فيما وصلت رسائل إلى مستفيدين تفيد بتحديد "8 فبراير" موعداً أخيراً

تغلق منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة، بعد عشرة أيام، وبالتحديد في الثامن من فبراير، استقبال طلبات سداد المقابل المالي لمَن أكمل الرفع بطلبات التملك عبر المكاتب الهندسية المتعمدة وسط مطالبات باعتماد التاريخ الذي تمّ تحديده في الفاتورة في وقتٍ سابقٍ كمهلة للسداد وهو عام بحسب ما دون، وذلك وسط مطالبات بالتمديد.

وكانت رسائل قد وصلت إلى عدد من المستفيدين تفيد بتحديد الثامن من فبراير آخر موعد للسداد.

يُشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام" 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5 / 5 / 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ".