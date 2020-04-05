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قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء"

وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.