وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان

قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء"

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

ميليشيا حزب الله اللبناني مقتل محمد علي يونس

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 09:59 AM

قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء"

وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

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ميليشيا حزب الله اللبناني مقتل محمد علي يونس

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