"فلاورد" تستقبل وفد الاتحاد الآسيوي بـ"الورود"

ترعى ملف الاستضافة السعودي الأضخم

في إطار جولة الوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية لتَفَقّد الملاعب والبنية التحتية بملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027؛ قامت "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، برعاية إقامتهم من خلال تزيين صالات الاستقبال والفنادق والملاعب والمرافق الأخرى التي زاروها خلال جولتهم.

وتعتمد المملكة على ملف ضخم لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها؛ حيث تم اعتماد 30 فندقًا و39 مستشفى، بواقع 15 فندقًا و25 مستشفى في الرياض، وتسعة فنادق وستة مستشفيات في جدة، وستة فنادق وثماني مستشفيات في الدمام.

وبهذه المناسبة، رحّبت "فلاورد" بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في زيارتهم المملكة لتفقد الملاعب والمنشآت؛ كي تقرر وتعلن الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وأكدت أنها تسعى دائمًا إلى دعم المشاريع الوطنية بأي طريقة ممكنة وتعزيز علاقتها مع الجهات الحكومية والرياضية، وبناء علاقات وشراكات جديدة؛ بهدف خدمة المجتمع والوطن، وتقديم دعمها بأفضل الطرق، وعبّرت عن ثقتها بأن الفوز بشرف استضافة هذا الحدث القاري الكبير سيكون حليف المملكة بمشيئة الله.

يُذكر أن "فلاورد" هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتتعاون الشركة مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها، التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.