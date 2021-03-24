الرياض.. مبادرة لاكتشاف استراتيجية تدريس ذوي صعوبات التعلم من المنزل

ضمن المسؤولية المجتمعية الهادفة لرفع الوعي ودعمهم

نفذت جمعية صعوبات التعلم ضمن مبادراتها المجتمعية (#تعلمت _عن_ بعد) ورشة عمل بعنوان "(استراتيجية الاكتشاف في تدريس ذوي صعوبات التعلم من المنزل).



جاء ذلك عبر منصة زووم قدمتها المدربة الأستاذة عهود بنت عبدالله الزيد المتخصصة في توعية وتثقيف أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم، وبحضور عدد كبير من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين، حيث تناولت الطريقة المناسبة لفهم مشكلة ذوي صعوبات التعلم وكيفية توظيف قدراتهم وفهم تفكيرهم والتخطيط لتدريسهم كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية لتدريب المشاركين في تفعيل استراتيجية التدريس لذوي صعوبات التعلم في التعليم عن بعد في المنزل.



وتأتي هذه الورشة من مبادرات الجمعية ضمن المسؤولية المجتمعية الهادفة لرفع الوعي المجتمعي ودعمهم في عملية التعلم سيما في هذه الظروف الحالية لجائحة كورونا واستمرار عملية التعليم عن بعد وهي عملية تتطلب جهودًا متواصلة ومتكاملة بين الأطراف المعنية لخدمتهم في إطار فهم متكامل لخصائص ذوي صعوبات التعلم ودعمهم؛ ليتمكنوا من تحقيق النجاح الأفضل والمشاركة المجتمعية.