"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 10:43 AM

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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