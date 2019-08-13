382 ألف حاج عربي أدوا الفريضة لهذا العام 1440هـ

مصر تتصدر الأعداد يليها العراق ثم الجزائر حلّت ثالثة

كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاجاً عربياً لمناسك حج هذا العام 1440هـ، وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85663 حاجاً، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ 57975 حاجاً بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاءت حجاج الجزائر ثالثة بـ36478 حاجاً.

وجاءت المغرب رابعاً بـ32696 حاجاً، والسودان خامساً بـ32076 حاجاً، واليمن سادساً بـ23736، وسوريا سابعاً بـ22529 حاجاً لتأتي بكامل حصتها هذا العام.

وشهد هذا الموسم قدوم 14277 حاجاً من الأردن، و12361 حاجاً من عمان، فيما جاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ11863 حاجاً، والصومال بـ11286 حاجاً، ولبيبا بـ10557 حاجاً، وفلسطين بـ8974 حاجاً، والكويت في المرتبة الرابعة عشر بـ6698 حاجاً، ولبنان بـ6643 حاجاً، وموريتانيا بـ3413 حاجاً، وجيبوتي بـ1496 حاجاً، وجزر القمر بـ1242 حاجاً، وإريتريا في الأخيرة بـ495 حاجاً.

وبلغت أعداد القادمين من المنفذ البري 119450حاجاً، كانت دول مصر الأولى بـ32181 حاجاً، وسورياً ثانياً بـ15434حاجاً، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاجاً كانت دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاجاً، والعراق 15695حاجاً.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاجاً، كان حجاج العراق الأعلى بـ35890 حاجاً، فيما حلت مصر ثانياً بـ28651 حاجاً، والجزائر ثالثاً بـ20681 حاجاً.

وأكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان إلى أن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربع قطاعات، وذلك بمتابعة من النائب المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري، وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على القطاعات الأربعة وذلك، وفق توجيهات الحكومة الرشيدة وبإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن الذي وجه بتقديم أرقي وأجود الخدمات وتذليل كل العقبات ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان وذلك ضمن الخطط الموضوعة التي تهدف لراحة ضيوف الرحمن.