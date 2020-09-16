رصد مخالفات للاشتراطات الصحية والبلدية بحق 128 محلاً تجاريًا شمال الطائف

من بين 148 محلاً تمت زيارتها.. وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

نفذت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في "بلدية شمال" الفرعية- جولات ميدانية، أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات، والتي تنوعت في ارتكابها.

وقد قام المراقبون في البلدية بزيارة بعض المحال التجارية وعددها 148 محلاً، حيث تم مخالفة 39 منها، كذلك تم إغلاق 89 محلاً لعدم توفر الاشتراطات الصحية الاحترازية وأنظمة البلدية، على أن يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.