يستوجب العلاج في مركز متخصص .. إصابة "حجازي" بتمزق في أوتار "الضامة"

بات في حكم المؤكد غياب مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حجازي عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة منافساتها هذه الأيام في الكاميرون.
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العضلة الضامة
وأوضحت الأشعة التي أجراها حجازي أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.
غادر بطولة أمم إفريقيا ويغيب عن الاتحاد 3 أسابيع
بات في حكم المؤكد غياب مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حجازي عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة منافساتها هذه الأيام في الكاميرون.
وأوضحت الأشعة التي أجراها حجازي أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.