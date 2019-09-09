قد يكون الأكبر بالعالم .. "أرامكو" تختار ٤ بنوك لإدارة طرحها الأولي

تستعد لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5 % بحلول 2020 - 2021

قالت وكالة رويترز، اليوم، إنه من المرجح أن تعطي "أرامكو" كلاً من "سيتي" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

وقال مصدر مطلع إن البنوك الأربعة ستتولى هذه الأدوار على الأرجح بجانب "مورغان ستانلي" و"جيه.بي مورغان تشيس آند كو"، اللذين اُختيرا للاضطلاع بدور قيادي في الصفقة.

وتستعد "أرامكو" لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5 % بحلول 2020 - 2021، في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ويمثل طرح "أرامكو"؛ إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده على النفط.