"بارق" تتهيأ لموسم الشتاء.. توجيه ومباشرة وهنا ملامح الخدمات "صور"

استعدادات مميزة تعكس جمال المحافظة ومراكزها وبيئتها وطبيعتها الخلابة

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، قسم الخدمات بالبلدية بالعمل على تهيئة الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية والمرافق العامة؛ استعدادًا لموسم الشتاء هذا العام.

وقد باشر قسم الخدمات أعمالَ صيانة الإنارة بحديقة خبت آل حجري، وزيادة أعمدة الإنارة بها وتمت صيانة دورات المياه وألعاب الأطفال، كما تتم تهيئة الملاعب الرياضية بها، وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها.

كما تتم أعمال تهيئة القرية التراثية بـ"جبال" بسفلتة ورصف الساحات الخارجية بها، وتهيئة مطل جبال والممشى، وحديقتي جبال بتكثيف أعمال النظافة وصيانة الإنارة والألعاب ودورات المياه.

وشدد رئيس البلدية على مواصلة وتكثيف أعمال معالجة التشوه البصري في الطرق الرئيسية وجنباتها وفي المرافق العامة، وستتواصل أعمال الصيانة والتهيئة في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر، ومركز جمعة ربيعة، ومركز سيالة والسليم؛ تأهبًا لموسم الشتاء.

كما وجّه "آل مبشر" قسميْ صحة البيئة ورقابة الأسواق، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات والفنادق والشقق الفندقية؛ حرصًا على أن يجد أهالي المحافظة ومراكزها والمتنزهون والزوار خدمات مميزة تعكس جمال بارق ومراكزها، وبيئة جاذبة مع الطبيعة الخلابة.