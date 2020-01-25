"الحصيني" يرسم ملامح أقوى موجة برد تتعرّض لها المملكة

قال: متوقّع أن تسجل الصغرى ما بين صفر إلى ناقص ثلاث درجات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، موجة باردة تتأثر بها المملكة اعتبارًا من اليوم وتكون الأقوى منذ دخول الشتاء.



وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع من اليوم السبت أن تتأثّر المملكة بـ #موجة_برد متوقع أن تكون الأقوى منذ دخول الشتاء للعام ١٤٤١هـ.



وأضاف: متوقع أن تسجل الصغرى على المناطق التالية: الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل؛ ما بين صفر إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر، خاصة خارج المدن.



وتابع: والعظمى على المناطق السابقة تتراوح بين "٤" و"١٤" درجة. الرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية متوقع أن تتراوح الحرارة الصغرى بين "٢" تحت الصفر إلى "٤" درجات فوق الصفر، العظمى تتراوح بين ١٢ إلى ١٨ درجة. الشرقية والمدينة ونجران الصغرى تتراوح بين "٦" إلى "١٠".

وأردف: والعظمى تتراوح ما بين ١٤ إلى ٢٣ درجة مكة والمدن الساحلية، متوقع الحرارة الصغرى تتراوح بين ١٣ إلى ١٨ درجة، سواحل جازان والباحة وعسير متوقع أن تتراوح الحرارة الصغرى بين ١٨ إلى ٢٥، والعظمى تتراوح بين ٢٥ إلى ٢٩ درجة،

متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من الشمالية والوسطى، يرافق ذلك رياح مغبرة.