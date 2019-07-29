"الإسلامية" تطلق النسخة الأولى من مسابقة رحلة الحج.. وهذه شروطها

سيتم السحب على فائزين يومياً ويحصل كل منهما على مبلغ 1000

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسابقة "رحلة الحج", بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وذلك في إطار البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية.

وتشتمل المسابقة على أسئلة تتعلق بفريضة الحج والأحكام المتعلقة به إسهاماً من الوزارة في زيادة الوعي الديني للمستمعين والمستمعات من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، وتذاع في تمام الساعة الـ5 مساءً، من الفترة 18 ذي القعدة حتى اليوم الثامن من ذي الحجة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من الشروط للمشاركة في المسابقة وهي: متابعة حساب الوزارة وحساب إذاعة القرآن الكريم في "تويتر", وإعادة تغريدة سؤال المسابقة, والإجابة على السؤال مع وضع يوزر المشارك, وسيتم استقبال الإجابات فور طرح السؤال في الساعة 6 مساء, وحتى اليوم الثاني في الساعة 4 مساء، ويتم السحب على فائزين يومياً ويحصل كل منهما على مبلغ 1000 ريال حيث يتم الإعلان عنهما في حلقة اليوم الثاني في تمام الساعة الخامسة عصراً طيلة فترة المسابقة.

وتأتي المسابقة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440هـ, إضافة إلى العديد من البرامج كتوزيع المصاحف والمطبوعات الدينية وتقديم خدمات الإفتاء وتنظيم المحاضرات والدروس العلمية بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.