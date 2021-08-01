"طالبان" تخرج مطار قندهار عن الخدمة بعد قصفه بـ3 صواريخ

بررت الهجوم بسعيها لمنع الضربات الجوية للحكومة

استهدف مطار قندهار الأفغاني بثلاثة صواريخ ليل السبت الأحد، مما أدى إلى أضرار في مدرجه الوحيد، بحسب ما ذكر رئيس مطار قندهار مسعود باشتون.

وأوضح "باشتون" أن ثلاثة صواريخ أطلقت الليلة الماضية على المطار، أصاب اثنان منها المدرج، ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن أعمال إصلاح المدرج جارية.

من ناحيته، بين المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة قصفوا مطار قندهار في جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل.

وأشار إلى أن الهدف هو منع ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.

ويشمل مجمع مطار قندهار الذي يضم مدرجًا واحدًا فقط، قاعدة جوية عسكرية حيوية لإمداد القوات الأفغانية التي تواجه طالبان منذ أسابيع عدة في ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة.

واقتربت طالبان في الأسابيع الأخيرة من قندهار مهد الحركة المتمردة، ووصلت إلى حدود ثاني كبرى مدن البلاد في عدد السكان، وفر آلاف من سكان قندهار بسبب الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بحثًا عن ملاذ آمن في المدينة.