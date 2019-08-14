فيديو.. "الفيصل" مشيداً بنائبه بدر بن سلطان: نشاطه في كل محل.. له جهد عجيب

أمير مكة عن نائبه: شاب يستغل شبابه في أطهر بقعة بالعالم وأطهر مهمة في العالم

أشاد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بنائبه الأمير بدر بن سلطان وبجهوده خلال موسم الحج.

وقال أمير مكة في لقاء تلفزيوني: "الأمير بدر من سلطان يقوم بواجب عجيب جداً في رئاسة هذه اللجنة له نشاط في كل محل؛ فهو شاب يستغل شبابه في أطهر بقعة بالعالم وأطهر مهمة في العالم وهي خدمة ضيوف الرحمن وما شاء الله يقوم بهذا العمل بطريقة عجيبة".

يذكر أن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز كان قد وجّه بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصّروا في خدمة ضيوف الرحمن، كما وجّه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع بالنتائج له.

وكان أمير مكة قد رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على كل ما يبذلانه في سبيل راحة الحجاج وتوفير جميع الإمكانات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى أمس بعد انتهاء موسم الحج: "هذه الإمكانات التي ساهم فيها كل مواطن سعودي من داخل الحكومة ومن خارجها، هو شرف عظيم يعتز به كل سعودي، بأن هيأ الله تعالى لنا جميعاً خدمة ضيوف الرحمن، ولا أستثني أحداً من العاملين في هذا الحج وهم بمئات الألوف".

وأكد الأمير خالد الفيصل أن هذه الخدمة التي يقوم بها الإنسان السعودي في هذا المكان وهذه الأيام المباركة هي مصدر فخر واعتزاز لكل سعودي، مؤكداً أنه يتحدث باسمه واسم كل زملائه المشرفين على هذه الخدمة لهذه الأماكن المقدسة في هذه الأيام المباركة.