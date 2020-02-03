بدء نقل المرضى جواً من مطار صنعاء

تحت إشراف الأمم المتحدة

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية ومنظمات إغاثة، أن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملحّ للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين.

وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة.

ولم تذكر المصادر أين ستهبط الطائرات.

من جهته، أوضح مصدر دبلوماسي أن نحو 60 مريضاً من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.