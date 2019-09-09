الممرضون بديلًا لمساعدي الأطباء بسبب نقص كوادر الأسنان بمكة

وسط مطالبات من الخريجين بالتوظيف لسد العجز بمختلف المناطق

قاد امتناع أطباء الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة، عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين، بسبب عدم توفر "مساعد طبيب أسنان"؛ إلى الزج بالممرضين والممرضات للعمل في عيادات الأسنان، لحين توفر الأعداد الكافية من مساعدي طبيب الأسنان في تلك المراكز التابعة لوزارة الصحة.

وفي خطاب وجّهه مدير طب الأسنان بصحة منطقة مكة المكرمة، اطلعت عليه "سبق"؛ جاء فيه أنه إشارة إلى تعميم مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة، والمشار فيه إلى توجيه وزير الصحة بخصوص ما تم ملاحظته خلال الجولات الإشرافية والميدانية لعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق بامتناع بعض أطباء الأسنان عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بسبب عدم توفر مساعد طبيب أسنان، وحيث تضمنت اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان بوزارة الصحة والتعاميم والخطابات اللاحقة لها، إمكانية الاستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طبيب الأسنان في أداء مهامه؛ على أن يتم تدريب تلك الكوادر للعمل في عيادات الأسنان.

وحمل الخطابُ توجيه مديري المراكز الصحية في مكة وأطباء الأسنان؛ بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بعيادة الأسنان بحجة عدم توفر المساعد، والاستفادة من الكوادر التمريضية لتغطية النقص؛ لحين توفر الأعداد الكافية من مساعدي طبيب الأسنان، واتخاذ ما يلزم نظامًا في حال عدم الالتزام بذلك.

في المقابل؛ طالَبَ عدد من الخريجين والخريجات ممن يحملون تخصصًا في طب الأسنان، بضرورة توظيفهم لسد العجز الحاصل على مستوى المراكز الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ بدلًا من الاستعانة بكوادر التمريض غير الملمين بهذا التخصص.