رغم غضب فرنسا والصين.. أستراليا توقع اتفاقية صفقة الغواصات مع أمريكا وبريطانيا

تسمح بتبادل المعلومات حول الدفع النووي البحري بين البلدان الثلاث

في أول خطوة لتنفيذ برنامج مثير للجدل أثار غضب فرنسا، باشرت أستراليا، اليوم (الاثنين) رسمياً تنفيذ برنامج مثير للجدل للتزود بغواصات تعمل بالدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

ووقع وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اتفاقية مع دبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين تسمح بتبادل المعلومات حول الدفع النووي البحري بين البلدان الثلاث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "داتون" بعد توقيع الاتفاقية في كانبيرا مع القائم بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، أن الاتفاقية ستساعد أستراليا على استكمال دراسةٍ مدّتها 18 شهرًا بشأن الاستحواذ على غواصات.

وهذه أول اتفاقية توقع وتنشر، منذ إعلان الدول الثلاث في سبتمبر الماضي عن تحالفها الدفاعي الجديد المسمى "أوكوس" للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ.

وترافق هذا التحالف مع إلغاء أستراليا عقدًا ضخمًا لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، ما سبب نزاعًا متواصلاً بين باريس وكانبيرا.

وأثار التحالف غضب الصين، التي وصفته بأنه تهديد لاستقرار المنطقة غير مسؤول للغاية.