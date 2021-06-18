بين ولاية جديدة وجدول مفقود.. إلى أين تأخذ محادثات فيينا "نووي إيران"؟!

الأطراف تسعى للتوصل لاتفاق سياسي تقني و"الطاقة الذرية" لديها مخاوف

تتواصل في فيينا الجولة السادسة للمفاوضات حول الملف الإيراني؛ حيث ذكر دبلوماسي أوروبي أن الاتفاق في محادثات فيينا حول إيران لا يزال بعيداً رغم التقدم.

وأضاف أن أطراف المحادثات تسعى للتوصل لاتفاق سياسي تقني، بحسب "العربية.نت".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد قال إنه لا يوجد جدول زمني للجولة السادسة من مفاوضات إيران النووية في فيينا.

وأشار إلى وجود تحديات خلال هذه المحادثات فيما يتعلق باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من إحراز تقدم.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الوكالة لم تتلقّ أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة، وأعرب رافائيل غروسي عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ فبراير الماضي في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من يونيو.

وفي هذا الإطار، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الإيرانية ومفاوضات فيينا الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر أوروبية لـ"العربية" و"الحدث" في فيينا الخميس، أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية، وأن يوم غد سيكون يوم تفاوض عادياً.

وقالت المصادر: إن الجولة ستختتم خلال بضعة أيام، وستعود الوفود إلى دولها.

المصادر قالت أيضاً: إنه ليس هناك ضغوط للتوصل لاتفاق قبل 24 يونيو تاريخ انتهاء التوافق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران؛ لأن الإيرانيين أبدوا استعدادهم لتمديد الاتفاق.



وقالت المصادر: إن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية وقبل تسليمها السلطة.

كما أكدت أنه سيتم توجيه دعوة جديدة رسمية لأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي؛ للمشاركة في المفاوضات لتقديم نصحه حول الالتزامات الإيرانية.