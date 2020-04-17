مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول في مأرب

ويوزع سلالًا غذائية في المناطق المحاذية لصعدة والمهرة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول في محافظة مأرب, حيث جرى أمس توزيع 217 حقيبة إيوائية في مخيم الميل في محافظة مأرب، استفاد منها 1,302 نازح ومتضرر من السيول، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب.

ومن ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو غرام، في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و400 كيلو غرام، للفقراء والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 100 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 320 سلة غذائية، تزن 23 طنًا و680 كيلو غراماً للنازحين من عمران إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 320 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المقدم للشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

