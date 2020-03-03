بتوجيه أمير وجهد لواء .. هكذا عادت مياه عائلة إلى مجاريها بالباحة بعد أعوام القطيعة

"الزهراني": نزاع شب وامتد فشلت معه المساعي إلى أن أتت وساطة "حسام بن سعود"

في بادرة إنسانية وبتوجيه من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ نجح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ في وساطة لحل نزاع بين أسرتين؛ وذلك عقب خلاف عائلي بينهما امتدت معه القطيعة لسنوات طويلة.

فيما نفّذ اللواء "الحربي"؛ ورئيس مركز وادي الصدر، توجيهات أمير المنطقة باهتمام كبير، تمّ التوصل للصلح ومعه عادت العلاقات وأواصر القربى وصله الرحم إلى مجاريها بعد توقف طويل، وللمرة الأولى منذ نشوب الخلافات العائلية تعانق المتصالحون بحرارة بعد نجاح مساعي الصلح.

يُذكر أن أمير الباحة أسهم كثيراً بوجاهته في إصلاح ذات البين وإطلاق مساجين وعتق رقاب والتي تجد الشكر الجزيل من أهالي المنطقة.

وبيّن سعيد الزهراني؛ أن النزاع العائلي شب في أُسرتهم وامتدت معه القطيعة لسنوات عدة، وفشلت معه جميع المساعي لرأب الصدع وإعادة المحبة، مضيفاً: "بحمد الله استطاع اللواء وليد الحربي؛ إنهاء كل تلك السنين العجاف بوساطته والذي حمل توجيه واسم الأمير حسام بن سعود لأطراف النزاع من عائلتنا ولم يغادر الموقع إلا بعد التأكد من إعادة الأمور إلى نصابها وسلام الأطراف المتنازعة على بعضهم بعضا".

وقدّم "الزهراني"؛ شكره لأمير المنطقة، ولمدير الشرطة، ورئيس مركز وادي الصدر، وكل مَن شارك أو سعى في الصلح منذ بداية الخلاف حتى الوصول لإنجاح المساعي.

وقال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ لـ"سبق": "لإيمان أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، أن الأُلفة يجب أن تعم المجتمع بأكمله، وأن السعي للإصلاح وتقريب وجهات النظر بابٌ عظيم من أبواب الخير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ووزير الداخلية -يحفظهم الله-، ولأن الإصلاح عادة مستمرة في قيادتنا الرشيدة فقد وجّهني الأمير للتحرك في وساطة لإنهاء قطيعة استمرت سنوات طويلة بسبب خلاف عائلي، وبفضل الله تكللت المساعي بالنجاح، وعادت المياه الى مجاريها بعد زيارتهم في منزلهم".

وأضاف: "ذلك غير مستغرب من أمير المنطقة فقد وقفنا على عديد من القضايا المشابهة سواءً خلافات عائلية أو مالية أو قبلية ونجح في إنهائها، وهو ما يأتي امتداداً لمواقف القيادة الحكيمة".

وثمّن "الحربي"؛ لأمير الباحة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، كما شكر لأطراف النزاع مدّ اليد وعودة الألفة من جديد، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه.